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Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 11.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kayserispor'un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Asamoah Gyan Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.

Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek

Kayserispor'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni topluyor.

Ünlü futbolcu, kendi hesabından sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampından görüntüler paylaştı. Gyan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 21 bin 336 kişi tarafından izlendi. 1.80 boyunda ve 33 yaşında olan Ganalı ünlü futbolcu paylaştığı fotoğraf ve görüntülerle Kayseri'nin dünya çapında tanınmasına da destek vermiş oldu.

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