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Asansörde korkunç anlar! İstediğini alana kadar genç kadını böyle dövdü

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 12.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 14 Şubat'ta meydana gelen olay asansördeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir kadınla birlikte asansöre binen adam, kapı kapandıktan sonra bir anda genç kadına saldırmaya başlıyor. Uzun süre acımasızca vurduğu kadının çantasını aldıktan sonra ise hızla uzaklaşıyor. Polis, ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerdeki bu adamı arıyor.

Olay 14 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da meydana geldi. Tren istasyonunun asansöründeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızın bir duvar kenarında beklediği; elinde çantası bulunan kadının peşinden asansöre girdiği görülüyor.

DEHŞET ANLAR KAPININ KAPANMASIYLA BAŞLIYOR!

Asansöre biner binmez kadının yanına yanaşan hırsız, kadın yüzünü kendisine döndüğü anda geri çekilerek bir kenarda bekliyor. Kapının kapanmasın ardından ise ölümüne yumruklar sallıyor.

Malezya polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyor

TEKME VE YUMRUKLARLA ACIMASIZCA SALDIRIYOR

Gözü dönmüş hırsızın saldırısı ile kadın yere yığılıyor. Bir yandan kadının çantasını almaya çalışan hırsız, bir yandan da tekme ve yumruklar savuruyor. Asansörün istediği yere gelmesinin ardından kapı açılıyor ve saldırgan çantanın içindeki para ve kartları alıyor; çantayı atıp koşarak kaçıyor.

Malezya polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyor

KORKUNÇ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Yaşanan o dehşet anlarına dair görüntüyü bir gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Darp edilen 48 yaşındaki kadının hamile olmadığını; yaralı halde hastaneye kaldırıldığını paylaşan gazeteci, çalınan çantada kredi kartları ve paranın bulunduğunu yazdı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya hırsız

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