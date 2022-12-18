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ASAP Rocky ve Rihanna bebeklerini ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

18.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASAP Rocky ile uzun süredir birlikte olan ve hamilelik kıyafetleriyle çok konuşulan Rihanna doğumdan sonra merak edilen bebeğini paylaşmamıştı. Ünlü çift merakları giderdi ve sonunda bebeklerini TikTok'ta gösterdi. Rihanna'nın bebeği sosyal medyada gündem oldu.

ASAP Rocky ve Rihanna bebeklerini ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Son yıllarda güzellik ve iç giyim markasına odaklanan ve yakın zamanda ünlü rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Rihanna ilk kez oğlunu paylaştı.

Hamilelik sürecinde tarzıyla çok konuşulan Rihanna sır gibi sakladığı oğlu ve sevgilisiyle önce Miami'de pozlar verdi. Ardından ise TikTok'ta oğlunun yüzünü açık açık paylaşarak herkesi şoke etti.

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Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler "Küçük ASAP yapmışlar" yorumlarında bulundu.
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Rihanna daha önce anneliğin "en iyi duygu" olduğunu söylemiş ve bunun şimdiye kadar tanıdığı "en büyük sevgi" olduğunu paylaşmıştı.


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ASAP Rocky Rihanna amanda sevgilisi

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