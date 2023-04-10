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Aşçı nasıl yazılır, aşçı yazımı nasıl olmalıdır? Aşçı mı ahçı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşçı kelimesi günümüzde oldukça popüler olan bir meslek grubunu ifade eden bir kelime olurken genellikle yanlış olarak söylenmesinden kaynaklı olarak yazarken de yanlış ifade edilmektedir. Türkçede yer alan birçok kelimenin sesli dilde yanlış ifade edilmesi imla kurallarını da etkilemektedir. Kelimelerin doğru ifadeleri Türk Dil Kurumu kılavuzlarından kolaylıkla öğrenilebilir. Peki aşçı mı ahçı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Aşçı nasıl yazılır, aşçı yazımı nasıl olmalıdır? Aşçı mı ahçı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan çevrimiçi yazım kılavuzları sayesinde internette hiç yorulmadan kelime sorgulaması yapılabilir. Dilimizde kafa karıştıran bazı sözcüklerin anlamları ve doğru yazılış şekilleri sıklıkla sorgulanmaktadır. TDK’nin yayımladığı yazım kılavuzları sürekli olarak güncellenir. Bu kılavuzlarda sıklıkla aratılan kelimelerden biri de “aşçı”dır. Aşçı, yemeklerin hazırlanmasından malzemelerin uygun kullanımına kadar mutfak ortamının tüm gereklerini yerine getiren kişidir. Günlük hayatta aşçı kelimesi pek çok kez kullanılır. Bu sebeple doğru yazılışı mutlaka öğrenilmelidir.

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Aşçı nasıl yazılır?

Günlük hayatta kullanılan sözlü dilde sıklıkla hata yapılan bir kelime olan aşçı yazımı da karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Bu sebeple aşçı mı ahçı mı sıklıkla sorgulanır. Birçok kişi kelimeyi ahçı olarak dillendirse de bu kullanım yanlıştır. Aşçı, aş yani yemek yapan kişi olarak belirtilmektedir. Buna göre bu kelimenin doğru söyleyiş ve yazılış şekli aşçı şeklinde olmalıdır.

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Aşçı mı ahçı mı?

Aşçı kelimesinin kökeni yemek anlamına gelen aş kelimesinden gelir. Ahçı ise kelimeyi daha kibar bir şekilde söylemek isteyenlerin kullandığı bir terimdir. Ancak bu kelimenin yanlış kullanımının yaygınlaşması birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan imla kurallarına göre aşçı doğru yazılışı “aşçı” şeklinde olmalıdır. Günümüzde aşçı kelimesinin diğer kullanımları ise chef (şef) olarak karşımıza çıkar. Head Chef olarak söylendiğinde ise aslında aşçıbaşı ifade edilmektedir. Kelimenin doğru kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Ahçı (Yanlış kullanım)
  • Aşçı (Doğru kullanım)

Gündelik hayat içerisinde anlamı ve yazılışı merak edilen pek çok sözcüğün karşılığı Türk Dil Kurumu tarafından sunulan kılavuzlardan kolaylıkla öğrenilebilir. Aşçı TDK kılavuzlarında yemek yapmayı meslek edinmiş olan kimse anlamına gelir. Bununla birlikte Türk Dil kurumu bu kelimenin doğru yazımını aşçı olarak belirlemiştir. Ahçı gibi diğer kullanımlar uygun değildir.

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