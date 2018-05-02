Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay, Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’den Ocak 2016’da boşanan Asena Atalay bir zamanlar Nişantaşı’nda birbirinden lüks otomobillerle gezer, en pahalı kıyafetleri giyer, neşeyle poz verirdi.

Son görüntüsüyle ise herkesi şoke etti.

Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “Oğlumun bir odası bile yok” sözünü hatırlatması üzerine Atalay, “Ben öyle bir beyanda bulunmadım. Siz yazıyorsunuz, ben öyle bir şey söylemedim” açıklamasını yaptı.

