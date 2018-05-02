MAGAZİN

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

Bir dönem lüks içinde yaşayan Asena Atalay'ın son hali herkesi şoke etti. Atalay'ın o halinden geriye pek bir şey kalmamamış gibi...

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay, Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’den Ocak 2016’da boşanan Asena Atalay bir zamanlar Nişantaşı’nda birbirinden lüks otomobillerle gezer, en pahalı kıyafetleri giyer, neşeyle poz verirdi.

Son görüntüsüyle ise herkesi şoke etti.

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Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “Oğlumun bir odası bile yok” sözünü hatırlatması üzerine Atalay, “Ben öyle bir beyanda bulunmadım. Siz yazıyorsunuz, ben öyle bir şey söylemedim” açıklamasını yaptı.

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