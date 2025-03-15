Icardi ve Wanda Nara arasında gerginlik! Polis müdahale etti... Görüntüler izleyenleri şok etti

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat Icardi'nin Wanda Nara ile bağı çocukları sebebi ile kopmuyor.

ÇIĞLIK ATTI

Mauro Icardi, yaklaşık 2.5 ay sonra çocuklarını gördü. Fakat Wanda Nara, Icardi'nin çocukları ile görüşmesi ve onları alması ile Wanda Nara adeta çığlıkları ile evi salladı. Nara'nın bu tepkisinden sonra güvenlik güçleri araya girdi ve müdahale etmek zorunda kaldı. Wanda Nara bir süre sinirli ve öfkeli gözükürken, Çocukların ise korkudan ağladığı gözlemlendi .

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: