Asfaltı beyaza boyamaya başladılar! 8 derece birden düştü

Los Angeles'ta aşırı sıcaklar sonrası asfaltlar sıcaklığı düşürmek için beyaza boyanmaya başladı. Bu yeni uygulama sayesinde asfaltın güneşten emdiği ısı miktarı azalıyor.

ASFALT GÜNEŞ IŞINLARININ YÜZDE 95'İNE KADARINI EMEBİLİYOR

Los Angeles'ın büyük bölümü koyu renkli asfalt yollarla kaplı. Haberde aktarılan bilgilere göre koyu asfalt, güneş ışınlarının yüzde 80 ila 95'ini emebiliyor.

Güney Kaliforniya'da hava sıcaklığının 100 Fahrenheit'ı, yani yaklaşık 38 dereceyi geçtiği günlerde asfalt yüzeyinin sıcaklığı 150 Fahrenheit'a, yaklaşık 66 dereceye kadar çıkabiliyor.

Bu durum yalnızca yolların ısınmasına neden olmuyor. Çevredeki sıcaklığın da yükselmesine yol açarak kentlerde görülen ısı adası etkisini artırıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre bu etki, şehirlerdeki hava sıcaklığının çevredeki bölgelere kıyasla yaklaşık 22 Fahrenheit, yani 12 dereceye kadar daha yüksek olmasına yol açabiliyor.

BEYAZA YAKIN YOLLAR 5-8 DERECE DAHA SERİN

GuardTop adlı şirket tarafından üretilen CoolSeal, güneş ışınlarının daha büyük bölümünü yansıtarak asfaltın daha az ısı emmesini sağlıyor.

Los Angeles Sokak Hizmetleri Bürosunun verilerine göre CoolSeal uygulanan yollar, kaplama yapılmayan yollara kıyasla ortalama 10-15 Fahrenheit, yani yaklaşık 5,5-8,3 derece daha serin olabiliyor.

Yolların daha az ısınması çevredeki mahallelerin sıcaklığını da etkileyebiliyor. Böylece binaların klima ihtiyacının azalması, hem elektrik tüketimini hem de hanelerin enerji masraflarını düşürmeye yardımcı olabiliyor.

SADECE SICAKLIK İÇİN DEĞİL

Açık renkli yol yüzeylerinin çevre sıcaklığını düşürmesinin, aşırı sıcaklarla bağlantılı sağlık sorunlarının azaltılmasına da katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Daha fazla ışık yansıtan yüzeyler, akşam saatlerinde yolların ve otoparkların aydınlatılması için gereken enerji miktarının azaltılmasına da yardımcı olabiliyor.

EPA'ya göre serin yol uygulamaları, kentsel ısı adalarıyla bağlantılı hava kirliliği, sera gazı emisyonları ve su kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına da katkı sağlayabilir.