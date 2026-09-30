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Yolları su basınca sörf tahtasını kaptı! Sokak sokak gezdi

Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, Adapazarı'nda ilginç manzaraya sahne oldu. Bir vatandaşın, SUP board ile gezintiye çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolları su basınca sörf tahtasını kaptı! Sokak sokak gezdi
Gökçen Kökden

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış, bazı bölgelerde su taşkınlarına ve cadde üzerlerinde su birikintilerine sebep oldu.

Yolları su basınca sörf tahtasını kaptı! Sokak sokak gezdi 1

Adapazarı ilçesinde bulunan sanayi sitesi mevkiinde de yağışın ardından yolları su bastı. Yaşanan bu olumsuzluğu eğlenceye çeviren bir vatandaş, sokak üzerinde biriken suların üzerinde SUP ile gezintiye çıktı.

Yolları su basınca sörf tahtasını kaptı! Sokak sokak gezdi 2

Zorlu hava şartları arasında tebessüm ettiren bu ilginç anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Sakarya
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