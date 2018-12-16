TREND

Ashley Graham ayna karşısında çırılçıplak

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

İlk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham son paylaşımıyla olay oldu! Graham ayna karşısında çırılçıplak.

Ashley Graham ayna karşısında çırılçıplak

Ayna karşısında selfie çekmek bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki bu modanın öncüleri arasında her zaman akla Kim Kardashian gelirdi!

Ancak ilk büyük beden model olarak bilinen ve son zamanlarda zayıfladığı yönünde eleştirilere maruz kalan Ashley Graham, Kim Kardashian'ın şanının bu paylaşımıyla önüne geçecek gibi duruyor.

7480640-0-image-a-35_1544934007233

Graham, Tayland'da çıplak olarak “saunadan yeni çıkmış” pozu verdi ve sosyal medya damga vurdu. Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe için bulunan 31 yaşındaki model, makyajsız ve cesur pozuyla takipçilerini şoke etti.

31 yaşındaki ABD’li model, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Merak etmeyin, zayıflamadım” demişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İstanbullu Gelin'de tepki çeken sahne! İstanbullu Gelin'de tepki çeken sahne!
Boşanmayla ilgili ilk kez net konuştu: 'Oturup konuşacağız'Boşanmayla ilgili ilk kez net konuştu: 'Oturup konuşacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Ashley Graham çıplak

En Çok Okunan Trend Haberler

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Harry Potter temalı kafe Trabzon'da açıldı! Türkiye’de ilk, dünyada ikinci...

Harry Potter temalı kafe Trabzon'da açıldı! Türkiye’de ilk, dünyada ikinci...

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’nin yaşadığı ilginç olayı anlattı!

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’nin yaşadığı ilginç olayı anlattı!

İstanbullu Gelin'de olay sahne!

İstanbullu Gelin'de olay sahne!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Kelly Brook'tan olay itiraf: Sarkan göğüslerimi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gisele Bündchen: Hapiste gibi hissediyorum

Seksi modelden samimi itiraf!

İstanbullu Gelin'de olay sahne!

İstanbullu Gelin'de tepki çeken sahne!

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç boşanıyor mu? 'Oturup konuşacağız'

Boşanmayla ilgili ilk kez net konuştu: 'Oturup konuşacağız'

Oyuncu Eliza Dushku: Üçlü ilişki teklif etti

Rol arkadaşıyla ilgili olay iddia: Üçlü ilişki...

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’nin yaşadığı ilginç olayı anlattı!

Acun'dan güldüren Tilbe hikayesi

Vicky Pattison Portekiz’den sıcak fotoğraflar paylaştı!

Vicky Pattison Portekiz’den sıcak fotoğraflar paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.