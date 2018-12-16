Ashley Graham ayna karşısında çırılçıplak

Ayna karşısında selfie çekmek bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki bu modanın öncüleri arasında her zaman akla Kim Kardashian gelirdi!

Ancak ilk büyük beden model olarak bilinen ve son zamanlarda zayıfladığı yönünde eleştirilere maruz kalan Ashley Graham, Kim Kardashian'ın şanının bu paylaşımıyla önüne geçecek gibi duruyor.

Graham, Tayland'da çıplak olarak “saunadan yeni çıkmış” pozu verdi ve sosyal medya damga vurdu. Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe için bulunan 31 yaşındaki model, makyajsız ve cesur pozuyla takipçilerini şoke etti.

31 yaşındaki ABD’li model, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Merak etmeyin, zayıflamadım” demişti.

