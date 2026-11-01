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Aracınızda bıraktığınız bu eşyalar camların buğulanmasına neden olabilir

Havaların soğumasıyla birlikte araçların camlarında oluşan buğu, sürücüler için sorun yaratmaya başladı. Sabahları yola çıkmadan önce camları temizlemek zorunda kalan sürücüler, araç içinde bırakılan bazı eşyaların bu sorunu artırabileceğini gözden kaçırıyor. Uzmanlara göre basit bir önlemle araç camlarında oluşan buğuyu azaltmak mümkün.

Aracınızda bıraktığınız bu eşyalar camların buğulanmasına neden olabilir
Çiğdem Berfin Sevinç

Reddit'te bir kullanıcı, aracının camlarının neden sürekli buğulandığını sorarak çözüm önerisi istedi.

Kullanıcılar, araçta bırakılan ıslak paspasların ve nemli eşyaların buğulanmaya neden olabileceğini söyledi. Islak kıyafetler, ayakkabılar ve şemsiyeler de araç içindeki nemi artırarak camların buğulanmasına yol açabiliyor.

Aracınızda bıraktığınız bu eşyalar camların buğulanmasına neden olabilir 1

CAM BUĞUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Araç içindeki nemli havanın soğuk cam yüzeyleriyle temas etmesi sonucu buğulanma oluşuyor.

Özellikle kış aylarında sık görülen sorunun önüne geçmek için ıslak eşyaların araçta bırakılmaması ve paspasların kuru tutulması gerekiyor. Araçtaki klima ve hava dolaşımı sisteminin düzgün çalışmaması da camların buğulanmasına neden olabiliyor.

Camlar sık sık buğulanıyorsa araçta su sızıntısı olup olmadığı da kontrol edilmeli. Sorunun devam etmesi halinde bir uzmandan yardım alınması öneriliyor.

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temizlik araba cam
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