Aracınızda bıraktığınız bu eşyalar camların buğulanmasına neden olabilir

Reddit'te bir kullanıcı, aracının camlarının neden sürekli buğulandığını sorarak çözüm önerisi istedi.

Kullanıcılar, araçta bırakılan ıslak paspasların ve nemli eşyaların buğulanmaya neden olabileceğini söyledi. Islak kıyafetler, ayakkabılar ve şemsiyeler de araç içindeki nemi artırarak camların buğulanmasına yol açabiliyor.

CAM BUĞUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Araç içindeki nemli havanın soğuk cam yüzeyleriyle temas etmesi sonucu buğulanma oluşuyor.

Özellikle kış aylarında sık görülen sorunun önüne geçmek için ıslak eşyaların araçta bırakılmaması ve paspasların kuru tutulması gerekiyor. Araçtaki klima ve hava dolaşımı sisteminin düzgün çalışmaması da camların buğulanmasına neden olabiliyor.

Camlar sık sık buğulanıyorsa araçta su sızıntısı olup olmadığı da kontrol edilmeli. Sorunun devam etmesi halinde bir uzmandan yardım alınması öneriliyor.