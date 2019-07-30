Ashley Graham beyaz mayolu pozlarına teşekkür yağdı

Moda dünyasında hakim olan "zayıf güzeldir" anlayışını yerle bir eden Ashley Graham, kocası Justin Ervin ve bir grup arkadaşıyla birlikte İtalya'da tatil yapıyor.

31 yaşındaki Graham'ı tatilde hem paparazziler rahat bırakmadı, her anını görüntüledi; hem de kendisi sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı.

31 yaşındaki Graham'ı tatilde hem paparazziler rahat bırakmadı, her anını görüntüledi; hem de kendisi sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı.

Bazı hayranları da Graham'a bedenleriyle barışmalarını sağladığını söyleyerek teşekkür etti. Birçok hayranı "Sen bize esin kaynağı oldun" notunu yazdı.



