Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mahkeme salonundan tarlaya! Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi

Sakarya’da yaşayan genç avukat Burak Avcı, hukuk mesleğini bırakarak aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi. 2022 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Avcı, üretimin içinde olma isteği ağır basınca cübbesini çıkarıp çizmelerini giydi.

Mahkeme salonundan tarlaya! Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç avukat, üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra cübbesini çıkartarak aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi.

Mahkeme salonundan tarlaya! Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi 1

ÜRETİMİN İÇİNDE OLMAK İÇİN CÜBBESİNİ ÇIKARDI

Sakarya'da yaşayan 2022 yılında Sakarya Üniversitesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başlayan Burak Avcı, mesleki sıkıntılardan dolayı ve üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra mesleğini bırakma kararı aldı.

Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle birlikte aile işletmesi olan besi çiftliğinde çalışmaya başlayıp çiftliğin kapasitesini artıran Avcı, memleketi Erzurum'dan getirdikleri hayvanları kurbanlık olarak yetiştiriyor. Aile işletmesinde kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi de yapılıyor.

Mahkeme salonundan tarlaya! Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi 2

"AVUKATLIĞI BIRAKARAK HAYVANCILIĞA DÖNMEYİ TERCİH ETTİM"

Avukatlığı bırakarak hayvanlık sektörüne atılan Burak Avcı, "2022 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum ve 2023 yılında da stajımı tamamlayarak ruhsatımı aldım. Daha sonrasında kamu sınavlarına girdim ve yazılı sınavları geçememe rağmen mülakatlarda elendim. Bir süre serbest avukatlık yaptım ve çeşitli mesleki sıkıtılar sebebiyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim. Benim mesleği bırakma sebeplerinden biride üretimin içinde olmak. Aslen Erzurumluyum ve ailemde hayvanlıkla uğraşıyor. Bende avukatlığı bıraktıktan sonra bu işi sürdürmeye karar verdim" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular dikkat! AKOM’dan yeni uyarı: Kuvvetli yağış için saat verildiİstanbullular dikkat! AKOM’dan yeni uyarı: Kuvvetli yağış için saat verildi
Toprak izin vermeyince yerin altına indi! 40 yıl sonra ortaya çıkan yapı şaşırtıyorToprak izin vermeyince yerin altına indi! 40 yıl sonra ortaya çıkan yapı şaşırtıyor

Anahtar Kelimeler:
Avukat Sakarya Hayvancılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Yer: Bursa! Kadını darp edip zorla arabaya bindirmeye çalıştılar

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Tanımadığı bir kadını kurtardı! Sosyal medya onu konuşuyor

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı! Yazılı açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.