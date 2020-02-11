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Ashley Graham'dan doğum sonrası ilk poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir ay önce anne olan büyük beden model Ashley Graham, doğumdan sonraki ilk kareyi paylaştı. Doğum sonrasında yaşadığı iyileşmeyi dürüstçe anlatan ünlü model yine övgü topladı.

Büyük beden modellerin öncüsü Ashley Graham, 18 Ocak’ta oğlu Isaak Menelik’i kucağına almıştı.

Hamilelik sürecinde yaşadığı değişimleri olabildiğince açık bir şekilde paylaşmayı seçen Graham, doğum sonrasında da bu kararından vazgeçmedi.

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32 yaşındaki model, “Kimse anneliğin pis yanları bile olsa, iyileşme sürecini konuşmuyor” şeklinde isyan etti.

Paylaştığı fotoğrafta, “Kendi bezinizi değiştirmek zorunda kalacağını bilmeyenler el kaldırsın” diyerek başlayan notta, “Moda sektöründeki bunca yılın ardından, tek kullanımlık çamaşırların favorim olacağını hiç düşünmezdim ama öyle oldu” dedi.

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Graham, bu paylaşımıyla yeni anne olanların bu sürecin gökkuşağı ve kelebeklerden oluşmadığını göstermeyi amaçlamış.

Doğum sonrası iyileşme sürecinin zaman zaman oldukça pis olduğunu vurgulayan Graham, sürecin zorluğunu eklemeyi unutmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham, doğum, anne oldu,

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