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37 kiloya düşmüştü! Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan için flaş tahliye kararı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 12:44
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5.5 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan için tahliye kararı verildi.

37 kiloya düşmüştü! Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan için flaş tahliye kararı

Geçtiğimiz yıl fenomenlere yönelik olarak düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.

ANOREKSİYAYA YAKALANDI

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne Nihalkonulurken Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu.

nihal

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Bu rahatsızlık sebebi ile 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenildi ve dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

nihal candan

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan sosyal medya
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