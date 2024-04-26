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  4. 'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi sosyal medyada gündem oldu! MEB harekete geçti

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi sosyal medyada gündem oldu! MEB harekete geçti

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 12:30
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Karaman'da Sarıveliler ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri sosyal medyada gündem oldu. 'Kara para' suçlamasıyla tutuklu ‘Dilan Polat’lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

MEB HAREKETE GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

(DHA)

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sosyal medya Dilan Polat 23 nisan meb
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