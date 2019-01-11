MAGAZİN

Ashley Graham yeni projesini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

İlk büyük beden model Ashley Graham, NBC'de yayınlanan televizyon programına konuk oldu ve yeni projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ashley Graham yeni projesini açıkladı

Son dönemlerde kilo verdiği için eleştirilere maruz kalan büyük beden model Ashley Graham, NBC'de yayınlanan Today Show adlı sabah programına katıldı.

Dünyanın en ünlü büyük beden modeli olarak anılan Graham, yeni projesi American Beauty Star'ı tanıttı.

31 yaşındaki model, American Beauty Star adlı bir televizyon programının hem yapımcısı hem de jürisi olduğunu ifade etti.

Ashley, 12 umut vadeden yarışmacı arasından en iyi saç ve makyaj sanatçısını seçmek için jüri koltuğunda oturacak.

Kanal binasından çıkarken görüntülenen güzel ünlü model, kombininde yılın modası neon renklerini kullandı.

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Kıvrımlarını ön plana çıkaran saks mavisi yüksek bel bir pantolon ve fosforlu yeşil bir "crop-top" giyen ünlü modell, görünümünü siyah rugan stilettolarla tamamladı.

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