Aşı girmezse Azrail girer!

Sezen bunu bir örnekle anlattı; “Aslında Samoa adası ormanlar içinde, bol meyve ve sebze yetiştirilen, balıkçılık yapılan ve sanayisi çok az olan bir ülke. Hidro enerji kullanıyor. Milli gelirin %10’u tarım, %25’i endüstriyel ürünler ve %64’ü hizmet sektöründe. Temiz hava, bol sebze meyve, az sanayi ve fabrika tam da olması gereken gibi… Sağlıklı bir yaşam için olması gerekenlerin hepsi var. Ancak kaçırdığımız önemli bir nokta da var. Aşılama! UNICEF verilerine göre Samoa’da 2013 de %70 olan aşılama oranları geçen süreçte %30 altına düştü ve salgın baş gösterdi. Ülke yöneticileri yeterince önemsemedikleri aşılamanın farkına vardılar. Başbakan aşılama hedeflerinin %90 üstü olduğunu ve bunu başaracaklarına söz verdi.”

Aile Hekimi Dr. Özlem Sezen Samoa’da yaşanan kızamık salgınını hatırlatarak “Büyük okyanus güneyinde, Güneşi en son gören bir ada ülke olan Samoa’da yaşanan kızamık salgını haberlerini hepimiz duymuşuzdur. 2.831 kilometrekarelik 200 bin nüfuslu ülkede 4000 kızamık vakası ve 5 yaş altında (şimdilik) 60 ölü olduğuna dair haberlere dikkat çekmek isterim” dedi.

DÜNYA GENELİNDE AŞININ ÖNEMİ ANLATILDI

Dünya genelinde aşılama önemi anlatılırken, pek çok ülkede çocukluk çağı aşılamaları zorunlu hale gelirken, bazı gelişmiş ülkelerde aşısız çocukların okullara alınmama kararı veriliyor. Bunu nedenle durup bir kere daha düşünmek gerekiyor.

AŞI KİŞİSEL BİR HAK MIDIR?

Aşı kişisel bir hak mıdır? Aşılanmamak kişi hak ve özgürlüğü müdür? Aşı hem kişi, hem toplum sağlığı için bu kadar önemli iken ve bu kadar kanıt varken aşı yaptırmama kararı ne kadar gerçek ve bilimsel verilere dayanmaktadır? Aşı kararsızlığını güçlendirecek yorumlar yapanlar aldıkları sorumluluğun farkında mıdır? Popüler olmak kaç çocuğun canından kıymetlidir?

Aşı kendi başarısının başarısızlığını yaşıyor. Aşılamalar ve yüksek aşılanma oranları sayesinde kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar ve ne kadar ölümcül olabilecekleri unutuldu. Yeni salgınlar baş gösterdiğinde bunun hesabını kim verecek?

HER BEBEK DOĞUMDAN İTİBAREN AŞILANMALI

Özlem Sezen Aile Hekimleri olarak her gebeye aşılanmaları hakkında büyük bir titizlikle bilgilendirme yaptıklarını vurguladı. “Her bebeğin doğumdan itibaren aşılanmasının önemini anlatıyoruz. Yaşa, eşlik eden sağlık durumuna uygun aşılamaları ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Aile sağlığı elemanlarımız ile birlikte en önemli koruyucu hekimlik uygulaması olan aşılama ile ilgili üzerimize düşen görevi öz veri ile yapıyoruz.