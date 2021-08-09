MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşı karşıtlığı Brian May ve Eric Clapton'u birbirine düşürdü

Aşı karşıtlığı Brian May ve Eric Clapton'u birbirine düşürdü

09.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Queen'in gitaristi Brian May, aşı karşıtı Eric Clapton'ı deli olarak niteledi. Clapton, son zamanlarda aşı karşıtı duruşu ve aşıyı zorunlu tutan mekanlarda performans sergilemeyeceğine dair sarf ettiği sözlerle sık sık gündeme geliyordu.

Aşı karşıtlığı Brian May ve Eric Clapton'u birbirine düşürdü

Independent’ın yer verdiği habere göre efsanevi rock grubu Queen’in gitaristi Brian May şunları söyledi: “Eric Clapton’ı seviyorum, o benim kahramanım ama birçok yönden benden çok farklı görüşleri var. Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var. Genel olarak çok güvenilirler. Ve siz aşı karşıtları üzgünüm ama delisiniz.”

Brian ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı pandemi sırasında aldığı kararlardan dolayı kınadı ve bazı tuhaflıklarının kesinlikle kabul edilemez olduğunda ısrar etti:

“Her konuda çok az şey yaptı ve çok geç harekete geçti. Yüzlerce kişi, hatta binlerce insan kötü tavsiyeleri yüzünden öldü.”

May, Johnson’ın bir yıl önce sınırları kapatmış olsaydı ülkenin bu şekilde olmayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

İngiltere hükümeti, eylül ayından itibaren mekanların, vatandaşlardan aşı olduklarına dair kanıt sunmalarını istemesinin yasal bir gereklilik olacağını açıklamıştı. Buna yanıt olarak Eric Clapton, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Başbakan’ın 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından, kendi açıklamamı yapmaktan onur duyuyorum. Ayrımcılığa uğrayan bir seyircinin bulunduğu hiçbir sahnede yer almayacağımı söylemek isterim. Herkesin katılması için bir düzenleme yapılmadığı sürece, gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Bayılan yürüyüşçüye Modern Family'nin sevilen ismi yardım ettiBayılan yürüyüşçüye Modern Family'nin sevilen ismi yardım etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Gören bir daha baktı! Bir de arkasını görün

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Kimse bilmiyor! Meğer o ünlü isimle evliymiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.