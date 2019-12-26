"Aşı Sempozyumu" 28 Aralık'ta yapılacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda, aşı reddine zemin hazırlayan sosyal ve dini kaygılar ile bu durumun önüne geçmek için kamu otoriteleri ve özel sektör eliyle yapılması gerekenler, yerli aşı üretimi gibi konu başlıkları uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Karaaslan, Türkiye'de ve dünyada aşı içerikleri ve aşıların immün sisteme etkileri konusunda negatif bir kampanya yürütüldüğünü ve gün geçtikçe aşı karşıtlığının arttığını anlattı.

Özellikle aşı içerikleri ile ilgili toplumsal bilincin artırılması konusunda akademisyenlere de önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Karaaslan, aşı ve aşı reddi konusunu tüm boyutlarıyla ele almak, soruna yönelik akılcı ve bilimsel çözümler üretmek amacıyla bu sempozyumu düzenlediklerini aktardı.

"Son 3 yılda aşı karşıtı aile sayısı 11 binden 40 bine yükseldi"

Prof. Dr. Kazım Karaaslan, sosyal medyada aslı ve kaynağı belli olmayan haber ve yorumların, internet kaynaklarının, sağlık ve medya okuryazarlığı düşük olan bireylerin aşı karşıtlığını ve kararsızlığını körüklediğini aktararak, şunları kaydetti: