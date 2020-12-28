'Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir' sözlerine Yıldız Tilbe isyan etti! 'Allahsız'

Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısını yaptırmayacakların vatan haini olduğunu söylemişti. Sönmez bir televizyon programında, “Muhtemelen ocak ayı içerisinde herkese aşı yapılacak. Ama ‘Ben aşı yaptırmam’ diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler. Okula gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp ‘Herkes yapacak’ deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız, nasıl sokağa çıkma yasağının kuralı var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok” demişti.

Yıldız Tilbe bu açıklamalardan sonra sosyal medyadan isyan etti. Tilbe açıklamasında "Ben aşı yaptırmıyorum diye vatan haini değilim, aşı yaptırmayanlara vatan haini diyen kendisi vatan ve millet hainidir. Milleti temsil etmeyen vatan haini ilan eden biri vekil de olamaz millet hakkında konuşamaz da, car car car bu ne ya işinizi yapın insanlarla uğraşmayın. Kim olduğunun hiçbir önemi yok, kim olursa olsun, hiç kimse bulunduğu makam taşıdığı unvan sebebiyle zorla yaptırımda bulunamaz.