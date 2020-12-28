MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir' sözlerine Yıldız Tilbe isyan etti! 'Allahsız'

'Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir' sözlerine Yıldız Tilbe isyan etti! 'Allahsız'

28.12.2020 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir' sözlerine Yıldız Tilbe isyan etti! 'Allahsız'

Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Arif Verimli'nin aşı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklamaları gören Yıldız Tilbe ise "İnsanları oturdukları yerde vatan haini ilan etmek de moda oldu" diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısını yaptırmayacakların vatan haini olduğunu söylemişti. Sönmez bir televizyon programında, “Muhtemelen ocak ayı içerisinde herkese aşı yapılacak. Ama ‘Ben aşı yaptırmam’ diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler. Okula gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp ‘Herkes yapacak’ deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız, nasıl sokağa çıkma yasağının kuralı var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok” demişti.

Arif Verimli'nin aşı paylaşımı gündem oldu! 'Daha önemli işlerim vardı'Arif Verimli'nin aşı paylaşımı gündem oldu! 'Daha önemli işlerim vardı'

Yıldız Tilbe bu açıklamalardan sonra sosyal medyadan isyan etti. Tilbe açıklamasında "Ben aşı yaptırmıyorum diye vatan haini değilim, aşı yaptırmayanlara vatan haini diyen kendisi vatan ve millet hainidir. Milleti temsil etmeyen vatan haini ilan eden biri vekil de olamaz millet hakkında konuşamaz da, car car car bu ne ya işinizi yapın insanlarla uğraşmayın. Kim olduğunun hiçbir önemi yok, kim olursa olsun, hiç kimse bulunduğu makam taşıdığı unvan sebebiyle zorla yaptırımda bulunamaz.

Ekran Alıntısı

Taşıdığı unvan ve makam insanlığa ve insanlara hizmet ediyorsa kıymetlidir, etmiyorsa niye önemli olsun ki, hele insana saygısı yoksa Allahsızdır!" dedi.

Tilbe daha sonra ise "İnsanları oturdukları yerde vatan haini ilan etmek de moda oldu, al sana eğitimli" diyerek sözlerini sürdürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Ünlü ikiliden olay poz! 'Temasa bak'Ünlü ikiliden olay poz! 'Temasa bak'
The Walking Dead hayranları bile bu hallerini unuttu!The Walking Dead hayranları bile bu hallerini unuttu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

Pekin'de koronavirüs alarmı! Acil durum ilan edildi

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Diğer Haberler

Murat Dalkılıç'tan boy açıklaması!

Murat Dalkılıç'tan boy açıklaması!

Camila Cabello-Shawn Mendes'ten küvette dudak dudağa poz

Küvette dudak dudağa aşk pozu

Çağla Şıkel Covid 19 aşısı oldu

Çağla Şıkel Covid 19 aşısı oldu

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den olay poz! 'Temasa bak'

Ünlü ikiliden olay poz! 'Temasa bak'

Murat Övüç'ten itiraf! 'Eşim 5 yıl sonra öğrendi'

Murat Övüç'ten itiraf! 'Eşim 5 yıl sonra öğrendi'

Lana Del Rey süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.