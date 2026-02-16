Asıl şifa kabuğundaymış: İşte uyutan sıcak muz suyu

Modern dünyanın stresi ve ekran ışıkları uykumuzu kaçırırken, dünyaca ünlü bir uzmandan şaşırtıcı bir öneri geldi. "Sleep Doctor" (Uyku Doktoru) lakabıyla tanınan klinik psikolog Dr. Michael Breus, uykuya dalma süresini kısaltan ve uyku kalitesini artıran sıra dışı bir yöntemi paylaştı: Muz çayı veya diğer adıyla muz suyu.

Dr. Breus’a göre, kaliteli bir uykunun önündeki en büyük engellerden biri vücuttaki magnezyum eksikliği. Vücudumuzun kendi başına üretemediği bu mineral, kasların gevşemesine ve sinir sisteminin sakinleşmesine yardımcı oluyor. Magnezyum eksiliği yaşayanlar için devreye mutfağın en sevilen meyvelerinden biri olan muz giriyor.

ÇÖZÜM MEYVENİN KENDİSİNDE DEĞİL KABUĞUNDA

Pek çoğumuz muzu soyup kabuğunu çöpe atıyoruz. Oysa Dr. Breus, magnezyum deposunun aslında muzun kabuğu olduğunu belirtiyor. Kabukta bulunan fitosteroidler, magnezyumun vücut tarafından emilimini takviye formlarına göre çok daha etkili bir hale getiriyor.

SICAK MUZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Dr. Breus’un "The Diary Of A CEO" podcast'inde paylaştığı bu pratik tarif, uyku öncesi rutininizin vazgeçilmezi olabilir:

Bir adet organik muzu yıkayın. Sap ve uç kısımlarını kesin.

Muzun kabuğunu soymadan, meyveyi ikiye bölün ve kaynayan suyun içine atın.

Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın. Suyun renginin kahverengiye döndüğünü göreceksiniz. Hazırladığınız muz suyunu bir fincana süzün.

Bu içeceği uyumadan yaklaşık 30-40 dakika önce tüketmelisiniz. Dr. Breus, etkilerin 25-35 dakika içinde hissedilmeye başlanacağını belirtiyor.