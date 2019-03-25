Aşılamada nelere dikkat edilmeli?

Aşılama tedavisinde aslında bütün tedavi yöntemlerinde olduğu gibi doğru hasta seçimi çok önemlidir. Aşılama tedavisi için hangi hastalar uygun öncelikle bundan bahsetmek gerekiyor. Sperm sayısı azalmış hastalar, yumurtlama güçlüğü çeken hastalar aslında aşılamadan en çok fayda gören hasta gruplarıdır.



