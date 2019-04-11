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Asılsız bomba ihbarı yaptı, hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

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GÜNDEM  | 11.04.2019 19:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta hastane yemekhanesinde bomba olabileceği yönünde asılsız ihbarda bulunan Fatih Kılıççalan'ın (41), kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Polisin gözaltına aldığı Kılıççalan, mahkemece tutuklandı.

Asılsız bomba ihbarı yaptı, hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Öğle saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan Fatih Kılıççalan, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yemekhanesine bırakılan paketin bomba olabileceğini söyledi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yemekhaneyi inceleyen ekipler, şüpheli paket bulamazken ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişiyi arayan polis, Kılıççalan'ı hastanede yakaladı.

HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

GBT sorgusu yapılan Fatih Kılıççalan'ın, silahlı gasp suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kılıççalan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bomba ihbarı

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