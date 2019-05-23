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Asın bayrakları! Bu Türk dövmeci tüm dünyayı sallıyor

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Dünya çapında başarı sadece iş dünyasından, spordan ya da medya sektöründen gelmiyor! İşte karşınızda ABD dahil birçok Avrupa ülkelerinde de büyük ün salmış bir dövme sanatçısı: Eva Karabudak!

Asın bayrakları! Bu Türk dövmeci tüm dünyayı sallıyor

Eğer ünlü ressamların elinden çıkmış sanat eserlerine birazcık olsun merakınız varsa şu sıralarda New York'ta yaşayan Eva Karabudak'ın bu eser sayılabilecek dövmeleri bir hayli ilginizi çekecektir. Karabudak'ın çalışmaları fazlasıyla detaylı olmasıyla ünlendi. Çizimlerinde kullanılan renkler, sanatçının orijinal paletiyle neredeyse aynı.

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Karabudak çalışmalarını yaparken nelere dikkat ettiğini şu sözleriyle açıklıyor: "Renkleri karıştırırken veya bir fırça seçerken sanatçının nasıl hissettiğine kadar her detayı hayal etmeye çalışıyorum." Sonuç: Çarpıcı pastel renkler, canlı maviler ve nefes kesici manzaradan daha gerçekçi dövmeler...

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Daha önceleri İstanbul'da yaşayan Karabudak dövme yapmadan önce sokak sanatlarıyla ilgileniyordu. Ankara'da sanat okurken, duvarları hayal dünyası gibi kullandı ve sonunda bir dövme dükkanında tasarımlarını mürekkebe çevirmeye başladı. Okuldan sonra New York'a taşınan Karabudak, ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından insanların akın ettiği Bang Bang Tattoo salonunda çalışmaya başladı ve orada "daire çerçeveli" dövmeleriyle büyük bir ün saldı.

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Mart 2019 itibariyle, Karabudak, Atelier Eva adında kendi dövme stüdyosunu açtı. ABD'de ulaştığı bu başarı sayesinde birçok yabancı basında da yer bulmaya başlayan Eva şimdiden ABD'nin en iyi dövmecileri arasında. ABD dahil birçok ülkeden Eva'ya dövme yaptırmak için insanlar geliyor ve sanatçının ünü günden güne artıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gerçekten muazzam bir yetenek, maşallah diyelim, başarılar.
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