Asın bayrakları! Bu Türk dövmeci tüm dünyayı sallıyor

Eğer ünlü ressamların elinden çıkmış sanat eserlerine birazcık olsun merakınız varsa şu sıralarda New York'ta yaşayan Eva Karabudak'ın bu eser sayılabilecek dövmeleri bir hayli ilginizi çekecektir. Karabudak'ın çalışmaları fazlasıyla detaylı olmasıyla ünlendi. Çizimlerinde kullanılan renkler, sanatçının orijinal paletiyle neredeyse aynı.

Karabudak çalışmalarını yaparken nelere dikkat ettiğini şu sözleriyle açıklıyor: "Renkleri karıştırırken veya bir fırça seçerken sanatçının nasıl hissettiğine kadar her detayı hayal etmeye çalışıyorum." Sonuç: Çarpıcı pastel renkler, canlı maviler ve nefes kesici manzaradan daha gerçekçi dövmeler...

Daha önceleri İstanbul'da yaşayan Karabudak dövme yapmadan önce sokak sanatlarıyla ilgileniyordu. Ankara'da sanat okurken, duvarları hayal dünyası gibi kullandı ve sonunda bir dövme dükkanında tasarımlarını mürekkebe çevirmeye başladı. Okuldan sonra New York'a taşınan Karabudak, ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından insanların akın ettiği Bang Bang Tattoo salonunda çalışmaya başladı ve orada "daire çerçeveli" dövmeleriyle büyük bir ün saldı.