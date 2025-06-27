Aşiret düğünlerinin gözdesi! Mustafa Aktaş makyaj fiyatını açıkladı! "Pahalı değilim" dedi ama duyanlar şoke oldu

Doğu'da yaptığı gelin makyajlarıyla tanınan makyöz Mustafa Aktaş, sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla dillere düşmüştü. Şimdi de makyajını yaptığı gelinlerden talep ettiği ücretle gündeme geldi.

Özeli davetlerle İstanbul'dan ekibiyle birlikte birçok ile giden Aktaş katıldığı Çiğdem Akman ile En'ler programında 2024 ve 2025 yılı makyaj tarifesini açıkladı.

"SÜREKLİ FİYAT DEĞİŞTİRMİYORUM"

2024 yılında gelin makyajı için 40 bin TL talep ettiğini belirten Aktaş, 2025 Haziran itibarıyla şehir dışı gelin makyajı fiyatının 80 bin TL olduğunu söyledi. “Mustafa Aktaş neden pahalı diyorlar. Aslında fiyatları sürekli değiştirmiyorum, yıllık bazda güncelliyorum. Şehir dışı çalışmam 80 bin TL oldu, geçen yıl bu rakam 40 bindi. Bence pahalı değilim çünkü hem İstanbul standartlarına göre hareket ediyorum hem de kazancımı vergilendiren biriyim. İstanbul’da kalsaydım, bu fiyatla dört farklı gelin alabilirdim.” dedi.