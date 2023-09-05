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Aşiret düğününde İzzet Yıldızhan'ı dolara boğdular! Kilolarca altın da...

05.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü İzzet Yıldızhan, Şanlıurfa’da gerçekleşen Karahan aşiretinin düğününde sahne aldı. Sahnede şarkılar söylediği anlarda Yıldızhan aşiret üyeleri tarafından dolar yağmuruna tutuldu. Düğünde gelin ve damada da kilolarca altın takıldı.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İzzet Yıldızhan bu kez katıldığı bir düğünle dikkat çekti.

İzzet Yıldızhan, Şanlıurfa’da gerçekleşen Karahan aşiretinin düğününde sahne aldı. Yakın dostu Şiar Karahan’ın daveti üzerine düğüne katılarak sahne alan Yıldızhan’ın bu jestine cevap veren aşireti üyeleri, Yıldızhan'ı resmen dolar yağmuruna tuttu.

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KÜÇÜK ÇOCUK DESTE DESTE DOLAR YAĞDIRDI

Gecede binlerce dolar havaya atılırken, gelin ve damada ise kilolarca altın takıldı.

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Yıldızhan'a dolar yağdığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı. Küçücük çocuğun elinde tomarla doları şarkıcıya yağdırması sosyal medyada gündem oldu. (SnobMagazin)

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