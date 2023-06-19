HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çok satanlarda birinci sırada! Yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs parmak arası terliği keşfedin

Çok satanlarda birinci sırada! Yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs parmak arası terliği keşfedin

19.06.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli bir parmak arası terlik, ayaklarınız için rahat bir deneyim sunar, ayaklarınızın baskı noktalarını destekler, size gün boyu konfor sağlar. Daha uzun süre dayanır, uzun vadede tasarruf ve daha verimli bir kullanım sağlar. Rahatlık, dayanıklılık ve destek konularında üstün bir performans sergiler. Ayaklarınızın sağlığına katkıda bulunarak rahat bir deneyim sunan bir parmak arası terlik arıyorsanız Crocs Unisex Yetişkin Crocband Flip Parmak Arası Terlik tam size göre! Gelin, keşfedelim.

Çok satanlarda birinci sırada! Yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs parmak arası terliği keşfedin

Terlikler yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle parmak arası terlikler uzunca yıllardır popülerliğini koruyor. Piyasadaki birçok parmak arası terlik, kullanım sırasında kopabilen, çabucak yıpranabilen bir yapıya sahipken kaliteli malzemelerden üretilen parmak arası terlikler uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Crocs markasının Croslite™ köpük malzemeden üretilen Crocband Flip parmak arası terliği kalitesiyle ve dayanıklılığı ile öne çıkan, size uzun yıllar eşlik edecek bir terlik. Siz de yaz aylarını konforlu geçirmek istiyor, "Verdiğim para aldığım ürüne değsin." diyorsanız çok satanlarda bir numara olan Crocs parmak arası terliğe mutlaka göz atmalısınız.
Kaliteli bir parmak arası terlik satın almak, birçok avantaja sahiptir. İşte neden kaliteli bir parmak arası terlik satın almanız gerektiğine dair bazı sebepler:

Çok satanlarda birinci sırada: Crocs Unisex Yetişkin Crocband Flip Parmak Arası Terlik

Adsız tasarım - 2023-06-19T112659.900

Crocs Unisex Yetişkin Crocband Flip Parmak Arası Terlik, Crocs markasının rahat ayakkabılar konusundaki deneyimini sandalet tasarımıyla birleştiren bir üründür. Bu terlikler, hafif Croslite™ köpük malzemeden yapılmıştır ve tırtıklı bir tabanı vardır, bu da her türlü zemine tutunmanızı sağlar. Ergonomik olarak tasarlanmış Croslite™ köpük yastıklama, adımlarınızı konforlu kılar ve ekstra destek sunar. Modern ve şık bir görünüme sahip terlik; parmak arasınızın rahatlığı için yumuşak, esnek TPU malzemeden yapılmıştır. Bu terlikler plajda, havuzda veya günlük kullanım için idealdir ve geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün şık rahat ve dayanıklı."

  • "38 numara giyiyorum. 37-38 aldım tam oldu. Çok rahat bir terlik. Değer terlikler gibi rahatsız etmiyor. Çok beğendim ayağımdan çıkarmıyorum."

  • "Ayakkabılarda beden markadan markaya değiştiğinden sitelerinde vermiş oldukları ölçülerin gerçeği yansıtıyor olması büyük artı. Ürün oldukça rahat ve ilk bakışta kaliteli olduğu izlenimini yaratıyor. Parmak arası giymeyi seven bir insan değilim ancak herhangi bir rahatsızlığa neden olmadı."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Diğer fırsatları görün!

Günün fırsatları kapsamında öne çıkan indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

 Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

 Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

 Yazın kurtarıcısı! Stanley termosun fiyatı düştü, bu fırsatı kaçırmayın

Yazın kurtarıcısı! Stanley termosun fiyatı düştü, bu fırsatı kaçırmayın

 Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

 Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim

Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği eşinin telefonunun ekranına bakınca öğrendi! Şok üstüne şok yaşadıGerçeği eşinin telefonunun ekranına bakınca öğrendi! Şok üstüne şok yaşadı
Sıcaktan bunalan vatandaşlardan meydan dayağı yediSıcaktan bunalan vatandaşlardan meydan dayağı yedi
Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...
Anahtar Kelimeler:
crocs crocs terlik crocs terlik erkek crocs terlik kadın parmak arası terlik

En Çok Okunan Haberler

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Diğer Haberler

Yer: Bursa! Gerçeği eşinin telefonunun ekranına bakınca öğrendi, şok üstüne şok yaşadı

Gerçeği eşinin telefonunun ekranına bakınca öğrendi! Şok üstüne şok yaşadı

'Yılan bebek' olarak dünyaya gelmişti... Babasının daha 3 aylıkken açtığı 'soybağının reddi' davasına ret! "Namusum ve gururumu ayaklar altına aldı"

"Yılan bebeğin" babası umduğunu alamadı!

Başakşehir’de kaydedilen bu görüntüyü izleyenler şaşıp kaldı! İlginç bir tercih yaparak olağan dışı bir yerde seyahat etti

Çok şaşırttı! İlginç bir tercih yaparak olağan dışı bir yerde seyahat etti

Adana'daki 4 büyüklüğündeki deprem anı... Görüntüler izleyenleri korkuttu! Yaşadıkları panik kameraya böyle yansıdı...

Adana'daki deprem anı! Görüntüler izleyenleri korkuttu

Fiyatı 547 TL'ye düştü! Herschel marka bel çantasında kaçırılmayacak indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Eniştesiyle kavga eden genç kız önüne geleni bıçakladı! Yaralılar var

Eniştesiyle kavga eden genç kız önüne geleni bıçakladı! Yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.