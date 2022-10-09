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'Aşırı cinselleştirilmiş' bulmuştu! Kim Kardashian eski kocasını umursamadı

09.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West eski karısı Kim Kardashian'ın markası SKIMS kampanyaları için 'Aşırı cinselleştirilmiş' yorumunda bulunmuştu. İç çamaşırı markasının reklamını çoğu zaman kendi yapan Kim eski kocasının sözlerini pek de umursamadı. Kim siyah sıkılaştırıcı tulumuyla kamera önüne geçti.

'Aşırı cinselleştirilmiş' bulmuştu! Kim Kardashian eski kocasını umursamadı

Kim Kardashian ve Kanye West arasında gerilim bitmiyor. Kanye West geçtiğimiz ay Kim'in ünlü seks kasedine ve Playboy dergisine verdiği pozlara imada bulunarak "Kris'in seni de tıpkı Kyle ve Kim'i yaptığı gibi Playboy malzemesi haline getirmesine izin verme. Hollywood dev bir genelev. Pornografi ailemi mahvetti" demişti.

Bu sözleri tepki çeken Kanye bu sefer de Kim'in iç çamaşırı markası hakkında konuştu. Kanye West eski karısının sürekli reklamını yaptığı markasını 'aşırı cinselleştirilmiş' buldu.

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Bu sözler gündemdeyken Kim Kardashian markasının yeni iç çamaşırlarını giyip poz verdi. Eski kocasını umursamayan Kim göğsünü yukarı iten ve ince belini vurgulayan dar siyah bir iç çamaşırı iel beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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