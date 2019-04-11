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Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Şırnak’ta meydana gelen trafik kazaları mobeselere yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başakanlığı, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Diyarbakır’da yaşanan kazada bir aracın tali yoldan Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis alt geçidine girdiği ardından da arkadan gelen halk otobüsünün araca çarptığı görüldü.

İkinci kaza ise Şırnak’ta yaşandı. Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil, yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası arkadan gelen araçların durarak, kazazedeye yardım ettiği görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır şırnak

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