Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başakanlığı, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Diyarbakır’da yaşanan kazada bir aracın tali yoldan Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis alt geçidine girdiği ardından da arkadan gelen halk otobüsünün araca çarptığı görüldü.
İkinci kaza ise Şırnak’ta yaşandı. Aşırı hız nedeni ile virajı alamayan otomobil, yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası arkadan gelen araçların durarak, kazazedeye yardım ettiği görüldü.
(İHA)
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