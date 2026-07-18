Aşırı sıcaklar sonrası dikkat çeken karar! Memurlar şortla işe gidebilecek

Tokyo'da yaklaşık 34 dereceyi bulan sıcaklıkların etkili olması sonucu Tokyo Büyükşehir Yönetimi çalışanlarının görevlerine uygun olması halinde şort giymelerine izin verildi. Japonya'da resmi iş kıyafetlerinin hala yaygın olması nedeniyle uygulama birçok çalışan için alışılmadık bir adım olarak değerlendiriliyor.

50 yaşındaki Tokyo Büyükşehir Belediyesi çalışanı Noboru Watanabe, ilk kez şortla işe gelirken başlangıçta kendisini rahatsız hissettiğini söyledi. Ancak daha sonra bunun düşündüğünden çok daha konforlu olduğunu belirten Watanabe, gerektiğinde resmi gömlek giymeye devam ettiğini ancak sıcak havalarda bunun oldukça bunaltıcı olduğunu ifade etti.

ENERJİ TASARRUFU AMACIYLA BAŞLATILDI

Şort uygulaması, Tokyo Valisi Yuriko Koike tarafından bu yıl duyuruldu. Kararın gerekçeleri arasında yaz aylarında elektrik arzına ilişkin endişeler ve enerji tüketimini azaltma hedefi yer aldı. Uygulama, Koike'nin 2005 yılında çevre bakanıyken başlattığı ve yaz aylarında kravat ile ceket kullanımını azaltmayı teşvik eden "Cool Biz" kampanyasının genişletilmiş bir versiyonu olarak hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeyle çalışanlar görevlerinin niteliğine göre polo yaka tişört, tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler tercih edebilecek.

Uygulama bazı çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Pazarlama sektöründe çalışan 30 yaşındaki Takayuki Deguchi, sıcak havalarda şort giyebilmenin çalışanların konforunu artıracağını belirterek uygulamayı destekledi.

Öte yandan emlak sektöründe çalışan 52 yaşındaki Sachie Koike ise yaz aylarında kravat ve ceketin çıkarılmasını anlayışla karşıladığını ancak şortun ofis ortamına uygun olmadığını düşündüğünü söyledi.

REKOR SICAKLIKLAR ETKİLİ OLDU

Japonya, geçen yıl meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1898 yılından bu yana en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Son yıllarda 40 dereceyi aşan sıcaklıkların daha sık görülmesi üzerine Japonya Meteoroloji Ajansı, bu aşırı hava olayları için özel bir tanımlama da kullanmaya başladı. Bilim insanları ise iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli hale geldiğine dikkat çekiyor.