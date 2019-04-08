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Aşırı süratli otomobil, çarptığı ambulansı havaya kaldırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Rusya'da meydana gelen kazada, aşırı hız yapan bir otomobil, ambulansa çarptı. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde bulunan Podolsk bölgesinde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü Kirov caddesinde yüksek hızla seyir halindeyken, caddeden sola dönmek üzere olan ve sirenleri açık olan bir ambulansa çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 22 yaşındaki alkollü sürücünün aşırı hız yaptığı ve sola dönmek üzere olan ambulansa çarptığı görüldü.

Çarpışmanın etkisiyle yolun dışına savrulan ambulansın sürücüsünün kalça kemiğinde kırık olduğu, doktorlardan birisinin beyin sarsıntısı geçirdiği ve diğerinin ise yüzünde ciddi yaralar olduğu belirtildi. Çarpan otomobilin alkollü sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilirken, yolcu koltuğunda oturan 27 yaşındaki kadın yolcunun ise kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kaza ambulans Moskova

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