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Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü, kamyonet çukura düştü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.06.2019 22:04 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yol kazaya neden oldu.

Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü, kamyonet çukura düştü

Edinilen bilgiye göre, Süphandere Mahallesi ile Bağdatlı Mahallesi arasında bulunan köprüde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme oldu. Çöken yolu fark etmeyen plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir kamyonet ise yağışlar nedeniyle oluşan çukura düştü. Kazada can kaybı yaşanmaz iken araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan ilçeye bağlı Süphandere ve Bağdatlı Mahallesi arası ile Süphandere Gürümze ve Gedikli Mahalleleri bağlantı yolunun aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu istikametin ise Göbelli mevkiinden sağlandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana feke kamyonet

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