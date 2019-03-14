Aşırı yağış sonrası marketin çatısı çöktü, aşağıdakiler son anda kaçtı

Son günlerde aşırı yağışın etkili olduğu Brezilya'da hayat birçok bölgede adeta felç oldu. Felaketin en çok vurduğu Sao Paulo'da biri bebek, 11 kişi hayatını kaybetti.
DÜŞEN ÇATIDAN SON ANDA FARK ETTİLER
Sao Paulo'ya bağlı Mongagua'da aşırı yağış sonrası bir marketin çatısı çöktü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, aralarında çalışanların da bulunduğu 5 kişinin market önünde olduğu sırada çatının çöktüğü görülüyor. Çatının kendilerine doğru düştüğünü görenler saniyeler içinde kaçıyor ve çatı, tam da onların daha önce bulundukları alana düşüyor. Yaşanan o anlar anbean kayda geçiyor. (DHA)
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