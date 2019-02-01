Aşırı yüklü kamyonun trafikte tehlike saçtığı anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli’de bir kamyon şoförü, kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağladığı kamyonuyla yolda seyrederek adeta faciaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sultanbeyli’de sorumsuz bir kamyon sürücüsü, kasasında metrelerce yükseklikteki çuval yığınının sadece iple bağlı olduğu kamyonuyla trafikte tehlike saçtı. Güvenliksiz bir şekilde yolda ilerleyen kamyondaki yükler, kamyonun her manevrasında devrilecekmiş gibi sallandı.

DEVRİLME KORKUSU YAŞADILAR

Sultanbeyli Çiftlik Köprüsü üzerinde seyreden sorumsuz kamyon sürücüsü, diğer sürücülerde paniğe sebep oldu. Sürücüler, kamyonun yanından araçlarıyla geçerken devrilme korkusu yaşadılar.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde bir kamyon iple bağlanmış uzun çuval yükleriyle ilerliyor, kamyonun manevralarında ise yükler sallanıyor. (İHA)

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