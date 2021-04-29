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  4. Asırlık fırın, Elazığ’a özgü ‘yağlı’ ve ‘peynirli’ ekmek üretime devam ediyor

Asırlık fırın, Elazığ’a özgü ‘yağlı’ ve ‘peynirli’ ekmek üretime devam ediyor

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın tarihi kapalı çarşısının ilk iş yeri olarak bilinen ve neredeyse bir asırdır hizmet veren Çarşı Fırını’nda yerel lezzetler misafirlerin beğenisine sunuluyor. Yöre özgü olan ‘yağlı’ ve ‘peynirli’ ekmeğin ünü sınırları aştı, ekmek pişirilerek kargo ile il dışına da gönderiliyor.

Asırlık fırın, Elazığ’a özgü ‘yağlı’ ve ‘peynirli’ ekmek üretime devam ediyor

Elazığ’ın tarihi mekanlarından biri olan kapalı çarşının ilk dükkanı olan ‘Çarşı Fırını’, eski yapısıyla dikkat çekiyor. 1928 yılında Ermeniler tarafından yapılan ve tarihi kapalı çarşının ilk iş yeri olma özelliğini taşıyan fırında, hizmete girdiği günden bu yana kente özgü yağlı ve peynirli ekmek üretiliyor. Hem tarihi hem de lezzeti bakımından gerek Elazığ halkı gerekse il dışından gelenlerin uğrak ve tercih noktası olan fırın, Ramazan aylarında ise en yoğun günlerini yaşıyor.

48 yıl dedesinin çalıştırdığı fırını bugünlerde kendisinin işlettiğini belirten 26 yaşındaki Ahmet Kızılelma ise sadece iki çeşit ürün üreterek birçok eve ulaştıklarını kaydetti. Kapalı çarşın ve çarşının ilk dükkanı olan fırınları hakkında bilgi veren genç işletmeci Ahmet Kızılelma, “Kapalı Çarşı Pide Fırını, 1928 yılında Ermeniler tarafından yapılmıştır. Dönemin değirmen işini yapanları, ağaları bu fırını çalıştırmışlardır. 1973 yılında dedem fırına ortak olmuş ve o tarihten beri bu fırını çalıştırmaktayız. Dede mesleğini devam ettiriyoruz. Onun dışında kapalı çarşıda bulunan bu fırın, çarşının ilk dükkanıdır. İlk dükkan olmakla birlikte zamanında insanlar yanına sıra sıra dükkanlarını açmışlardır. 1934 yılında ise bir çarşı olarak meydana gelmiştir. 1936 yılında ise dönemin belediye başkanı çarşının üstünün kapatmış. O günden günümüze dek kapalı çarşı olarak anılmaktadır” dedi.

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Elazığlıların mutlaka bildiği yerlerden birisi olan fırınlarında Ramazan ayında da sadece iki çeşit ürün çıkardıklarını belirten Kızılelma, “Fırınımızda Elazığ’ın meşhur yağlı ve peynir ekmeklerini her gün çıkartmaktayız. Sabah saat 08.00’da başlayıp akşam saat 18:00’a kadar çalışıyoruz. İl dışına ise hem kargo ve hem de otobüs vasıtasıyla dışarıdaki müşterilerimize her gün sipariş gönderiyoruz. Burada 6 kişi çalışıyoruz. İnşallah, bundan sonraki nesillerde de bu fırında çalışmalar devam edecek. Bunun gururu, mutluluğu için çabalıyoruz. Burayı herkes bilir, Elazığlısı, buranın sokaklarında gezmiş, yaşamış insanların hepsi de burayı bilir” diye konuştu. 22 yıldır fırında çalışan Mustafa Hayta ise “ İşletmemiz, 1928 yılında kurulmuş çarşının ilk dükkanıdır. Yaptığımız ürünler ise peynirli ekmek, yağlı ekmek. Ramazan ayı dışında ise patila ve lahmacun da yapıyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi Elazığ
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