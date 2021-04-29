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Ramazan’da fışfış tatlısına olan ilgi arttı

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında iftar sofralarında tatlılar eksik olmuyor. Malatya yöresine ait olan fışfış tatlısı da ilgiden nasibini aldı. Ramazan ayında sofralarda sıklıkla tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Ramazan’da fışfış tatlısına olan ilgi arttı

Yumurta tatlısı olarak da isimlendirilen ‘fışfış tatlısı’, Osmanlı saray mutfağının en lezzetli tariflerinden biri olarak kabul ediliyor. Malatya’da fışfış tatlısı imalatı yapan ev yemekleri işleticisi Nalan Sakar, fışfış tatlısının geçmişten günümüze gelen bir tatlı olduğunu belirtti. Sakar, “Fışfış tatlısı annelerimiz ve annelerimiz tamamen mutfakta yaptığı bir tatlıydı. Biz bu yöresel ürünümüzü kaybetmemek için tekrar canlandırmak için yapmayı denedik. İmalatına başladığımızdan bu yana çok güzel dönüşler oldu" ifadelerini kullandı.

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Fışfış tatlısının hem ekonomik hem de hafif bir tatlı olmasından tercih edildiğine dikkat çeken Nalan Sakar, “Yaptığımız fışfış tatlısı tamamen doğal, glikoz içermiyor. Malatya pancar şekerinden yapıyoruz. Evde de kolay yapılan bir tatlı. Kullandığımız malzemeler yumurta, yoğurt, kabartma tozu. Bu malzemeler çukur bir kapta iyice karıştırılır, un ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir. Kek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. Çukur bir kaba sıvı yağ konur, iyice ısıtılır, kızgın yağa kaşıkla parça parça atılarak kızartılır. Soğuk şuruba atılır, şurubunu çektikten sonra servis tabağına alınır, kalan şurup üzerine gezdirilir. Afiyetle yenilir” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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