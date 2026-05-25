Asırlık gelenek: Şifalı otlar için meralara akın ettiler

Ağrı merkeze bağlı Yazılı Köyü’nde baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, doğada yetişen şifalı otları toplamak için meralara akın etti. Köy kadınları tarafından toplanan yarpuz, sarı çiçek ve ısırgan otu, hem geleneksel yemeklerde kullanılmak hem de kış aylarında tüketilmek üzere özenle hazırlanıyor.

Bölgenin doğal bitki örtüsünde yetişen ve tamamen doğal yöntemlerle toplanan otlar, özellikle köye özgü yapılan "ayran aşı" çorbasında tercih ediliyor.

HEM YEMEK HEM ŞİFA OLUYOR

Düğün, cenaze ve özel gün sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan çorbada kullanılan otlar, köy halkı tarafından büyük önem taşıyor.

Toplanan bitkiler, kadınlar tarafından temizlendikten sonra gölgede kurutuluyor. Kurutulan otlar kış aylarında çorba, ev yemeği ve hamur işlerinde baharat olarak kullanılırken, özellikle yarpuz ve ısırgan otu şifalı çay olarak tüketiliyor.

Sarı çiçek ise yemeklerde tat ve renk vermesinin yanı sıra geleneksel çorbaların ana malzemeleri arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA

