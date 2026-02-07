Mynet Trend

Asırlık kumaş! Osmanlı'da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta

İçerik devam ediyor

Bir zamanlar Osmanlı gemilerinin yelkenlerini dolduran, makineleşmeyle birlikte 1970’lerde üretimi neredeyse tamamen duran Manisa bezi, bugün kadın emeğiyle yeniden tezgahlarda hayat buluyor. Asırlık dokuma geleneği, Manisa’da kurulan atölye ve kurslarla hem kültürel miras olarak yaşatılıyor hem de peştemalden havluya, masa örtüsünden şala uzanan ürünlere dönüşerek kadınlara gelir ve moral kaynağı oluyor.

Bir dönem gemilere yelken olan, 1970'li yıllarda makineleşme ve konfeksiyon atölyeleriyle üretimi duran Manisa bezi, geleneksel tezgahlarda kadınların emeğiyle yeniden dokunuyor. Peştemalden havluya, masa örtüsünden şala uzanan üretim, kadınlara hem gelir hem de terapi oluyor.

Osmanlı döneminde dayanıklılığı ve hafifliği nedeniyle gemi yelkenlerinde kullanılan Manisa bezi, günümüzde ise peştemal, havlu, masa örtüsü, şal ve çeşitli günlük kullanım ürünlerine dönüştürülerek yeniden hayat buluyor.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 1

2004-2005 yıllarında Manisa Türk Kadınlar Konseyi Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı'nın girişimleriyle geleneksel el tezgahlarında kadınların emeğiyle dokunan Manisa bezi, hem kültürel mirasın korunmasını sağlıyor hem de kadın istihdamına katkı sunuyor.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 2

Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) çatısı altında Manisa Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda kadınlar hem dokumacılığın inceliklerini öğreniyor, hem de Manisa bezi sayesinde gelir elde ediyor.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 3

EMEK VE TERAPİ DOKUMA TEZGAHINDA BULUŞTU

Öte yandan kadınlar için Manisa bezi yalnızca bir üretim süreci değil, aynı zamanda bir terapi niteliği de taşıyor. Sabah erken saatlerde tezgah başında buluşan kadınlar dertlerini kapının dışında bırakarak hem dokuma yapıyor hem de sohbet eşliğinde dertleşiyor.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 4

Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü açtıkları kurslar ve üretime sağladıkları katkılarla önemli bir kültür varlığı olan Manisa bezini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

"KADINLARIN EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Manisa Bezi'nin kadınların ekonomisine katkı sağladığını vurgulayarak, "Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak MABEZ Kooperatif Başkanlığıyla işbirliği içerisinde unutulmaya yüz tutmuş bir eser niteliğinde olan tarihi Manisa bezi üretimi gerçekleştiriliyor. Tarihi Manisa bezi Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş şu anda da bulunduğumuz atölyede bunu gelecek nesillere aktararak kadınlarımıza da istihdam alanı sağlayan bir meslek alanıdır" ifadelerini kullandı.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 5

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili kurs açmaya çalıştıklarını belirten Kayaokay, "Biz Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle unutulmaya yüz tutmuş eserlerle ilgili kurslar açmaya gayret ediyoruz. Tarihi Manisa bezi de bunların örneklerinden biridir. Hem gelecek nesillere aktarılması bizim için önem arz ettiği gibi ayrıca kadınlarımıza da bir istihdam alanı sağlıyor" diye konuştu.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 6

"YELKENLİ BEZİ OLARAK BAŞLADI ŞAL VE MASA ÖRTÜ OLARAK DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Manisa bezinin ilk olarak gemilerde yelken olarak dokunduğunu söyleyen Manisa Bezi Dokuma Usta Öğreticisi Serpil Bingöl, "Manisa bezi 600 yıl öncesine dayanıyor. İlk zamanlar yelkenli bezleri olarak sonra içlik ve dışlık olarak dokunmaya devam ediyor. Tekstil mağazaları açıldıktan sonra 1975'lerde tamamen bitiyor. Daha sonra Mübeccel Kafkaslı hamın böyle bir şeyi canlandırmak istiyor. Halk eğitimlerle, milli eğitimle ortaklaşa tezgahlar kuruluyor. Ben de bu işe bir 2004'te başladım. 2004'ten bugüne kadar usta öğretici olarak devam ediyorum. Günümüzde artık ipek şallar, ipek pamuk şallar, peştemaller, masa örtüleri gibi ürünlerde alıcı buluyoruz" dedi.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 7

"EMİNE ERDOĞAN'A KADAR ULAŞTIRILDI"

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kadar Manisa bezinin ulaştırıldığını ifade eden Bingöl, "Genellikle valilik, ticaret odaları, resmi kurumlara devamlı hediyelik olarak temin ediyoruz. Ayrıca da Manisa Ticaret ve Sanayi Odamız da 8 yıldan beri bize destek oluyorlar. Elde edilen gelir de yeniden malzeme olarak bize geri dönüyor. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de temin ediyoruz. Bu sayede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye de ulaştırıldı" diye konuştu.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 8

"YURTDIŞINDAN TALEP ÇOK"

Yurtdışından talep çok olduğunu ifade eden Bingöl, "Yurtdışına çok gönderiyoruz. Bu şekilde de tanıtmaya çalışıyoruz. Kanada'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Ayrıca haç kıyafeti olarak da tarihi Manisa bezi kumaşlarımız kullanılıyor. Çünkü terletmiyor, üşütmüyor ve yüzde 100 doğal pamuklu olduğu için tercih oluyor. Havuz kenarı ve deniz kenarında da kullanımı olduğu için dış ülkelerde peştemallerimiz çok tercih ediliyor. Kanada çok tercih ediyor. İngiltere'ye gönderdik hatta orda basında da yer aldık" dedi.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 9

"KADINLARA TERAPİ GİBİ OLUYOR"

Dokumacı kadınlarında tezgahta adeta terapi gördüğünü ifade eden Bingöl, "Bizim 7-8 saatlik bir kursta hem onlarla beraber dokuyoruz hem hizmet ediyoruz. Hem bayanlarımıza da katkıda bulunuyor evlerine. Terapi gibi görüyorlar. Burada kahvaltıda bir araya gelerek birbirleriyle dertleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

Asırlık kumaş! Osmanlı da gemilere yelken oluyordu: Şimdi günlük hayatta 10

"İLK DEFA BURADA BİR ÇALIŞMA HAYATIMA OLDU"

Dokuma tezgahında adeta terapi gördüğünü belirten dokumacı Ayşe Arslan "Burada dokumacıyım. 6-7 seneden beri dokuma yapıyorum. Hiç çalışmışlığım yok. İlk defa burada bir çalışma hayatıma oldu. Benim için de çok iyi oldu. Hem ev ev bütçeme katkıda bulunuyorum hem kafamı dağıtıyorum. Arkadaşlıklar da çok güzel. Burası bana çok iyi geldi" dedi.
