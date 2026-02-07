Servetleri dudak uçuklatıyor! İşte dünyanın en genç 12 milyarderi

Bloomberg’in son verilerine göre hazırlanan listede dünyada 40 yaş altı olup serveti milyar doları bulan 12 kişi mevcut. Peki bu isimler kimler, neler yapıyorlar? İşte başarı hikayeleri ve devasa bütçeleriyle dünyanın en genç 12 milyarderi.

DİJİTAL DÜNYANIN GÜCÜ

Mobil oyun ve kripto para sektörleri, genç isimleri hızla zirveye taşıdı.

12. Dmitry Bukhman (7,6 Milyar Dolar): Kardeşiyle birlikte kurduğu Playrix sayesinde mobil oyun dünyasında devrim yaratan Bukhman, listenin girişinde yer alıyor.

11. Cai Haoyu (8,5 Milyar Dolar): Genshin Impact'ın arkasındaki isim olan miHoYo kurucusu, oyun tutkusunu devasa bir servete dönüştürdü.

10. Justin Sun (9,0 Milyar Dolar): Kripto dünyasının aykırı çocuğu olarak tanımlanan Justin Sun, TRON ve BitTorrent hamleleriyle 9 milyar dolarlık bir imparatorluk kurdu.

9 & 8. John ve Patrick Collison (9,4 Milyar Dolar): Stripe’ın İrlandalı kurucuları, dünyadaki ödeme altyapısını değiştirerek kendi çabalarıyla milyarder olan en genç isimler arasına girdi.

7. Geoffrey Kwok (10,5 Milyar Dolar): Hong Kong’un gökyüzünü şekillendiren Sun Hung Kai Properties'in genç hissedarı, emlak dünyasının en güçlü figürlerinden.

6. Hugh Grosvenor (12,6 Milyar Dolar): Westminster Dükü unvanıyla tanınan Grosvenor, İngiltere’nin en kıymetli topraklarının sahibi olarak aristokrasinin en zengini.

Geleceğin teknolojileri olan yapay zeka ve stratejik öneme sahip savunma sanayi, listede üst sıraları domine ediyor.

5. Chen Tianshi (18,4 Milyar Dolar): Çin’in çip teknolojisindeki kozu Cambricon Technologies ile yapay zeka dünyasının en zengin aktörlerinden biri oldu.

4. Wang Ning (20,0 Milyar Dolar): Pop Mart markasıyla "kör kutu" oyuncak akımını başlatan Ning, koleksiyon merakını 20 milyar dolara nakde çevirdi.

3. Michal Strnad (34,4 Milyar Dolar): Çekya merkezli Czechoslovak Group’un patronu, babasından sonra savunma ve havacılıkta dünya devine dönüştürerek listenin ilk üçüne girdi.

Zirvenin Sahipleri: Red Bull ve Walmart İmparatorlukları

Listenin en üst iki basamağında ise dünyanın en bilinen markalarının devasa mirasları ve stratejik yönetimleri yer alıyor.

2. Mark Mateschitz: Enerji İçeceğinin Veliahtı (37,5 Milyar Dolar)

Red Bull’un kurucusu Dietrich Mateschitz’in vefatıyla şirketin %49’luk payını devralan Mark Mateschitz, Avrupa’nın en zengin genç ismi konumunda. Spor yatırımları ve global marka gücüyle servetini her geçen gün büyütüyor.

1. Lukas Walton: Dünyanın En Zengin Genci (51,8 Milyar Dolar)

Listenin zirvesinde Walmart imparatorluğunun mirasçısı Lukas Walton bulunuyor. Ancak o sadece bir mirasçı değil; Builders Vision grubu ile sürdürülebilir yatırımlar ve hayırseverlik projelerine milyarlarca dolar ayırarak modern bir milyarder profili çiziyor.