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Asırlık 'sulu' düğün geleneği: Damadın başına gelmeyen kalmadı!

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde asırlardır sürdürülen ilginç düğün geleneği, damatlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Çanakçı köyünde düğün öncesi arkadaşları tarafından köy çeşmesine götürülen damat ve sağdıç, önce suya sokuluyor, ardından üzerlerine yumurta ve toprak atılıyor. Renkli görüntülere sahne olan 'damadı suya basma' geleneği, köyde yıllardır yaşatılmaya devam ediyor.

Sivas Şarkışla ilçesi Çanakçı köyünde geçmişten gelen ve uzun yıllardır devam ettirilen düğün gelenekleri gelecek nesillere aktarılıyor. Asırlardır Çanakçı köyünde gerçekleştirilen düğünlerde, damat ve sağdıç günün ilk saatlerinde köy çeşmesine götürülerek yalağa sokuluyor.

Asırlık sulu düğün geleneği: Damadın başına gelmeyen kalmadı! 1

ASIRLARDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEK

Köy sakinlerinden Tolga Açıkalın ve Merve Durmuşoğlu çifti düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz gün gerçekleşktirilen düğün töreni öncesi damat Tolga Açıkalın ve sağdıcı Samet Güleç arkadaşları tarafından evlerinden alınarak köy çeşmesine götürüldü. Burada suya basıldıktan sonra üzerlerine yumurta ve toprak atıldı. Neye uğradıklarını anlamayan damat ve sağdıcı yeniden yalağa sokularak yıkandılar.

Asırlık sulu düğün geleneği: Damadın başına gelmeyen kalmadı! 2

Bu geleneğin kendisi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacağını belirten Tolga Açıkalın, "Arkadaşlar, akrabalar ve komşular konvoy halinde traktörler ve araçlarla düğünümüze katılım sağlıyorlar. Damat gezmesi olarak adlandırdığımız şekilde konvoy halinde köyü geziyoruz. Sonrasında bizim tarihi çeşmemizde düğüne gelenler bizi suya basıyor. En sonda da köy evimizde kıyafetlerimizi giyerek düğünümüze başlıyoruz" dedi.

Asırlık sulu düğün geleneği: Damadın başına gelmeyen kalmadı! 3

"BİZİM DÜĞÜNÜMÜZ 3 GÜN SÜRER"

Düğün kahyası Teyfik Kuzu ise, "Bizim düğünümüz 3 gün sürer. Akşam köylüler toplanır düğün evinde yonca gönderilir. Davetiye salınır hayırlı işimiz düğünümüz var diye. Perşembe sabahı sabah namazıyla birlikte bayrağımız göndere çekilir. Ertesi gün cuma günü sabahleyin köyü gençleri toplanır. Eskiden olduğu gibi traktörümüz, arabamız davul zurna eşliğinde köy gezilerek tarihi taş çeşmemize gelinir. İhtiyarlar düğün evindeyken köyün gençleri damat ve sağdıcı suya atarlar. Sonrasında köy evimizde kıyafetler giyilerek tekrar konvoyla düğün evine gidilir. Düğün evinde dua edilerek düğün gezdirmemiz tamamlanır. Düğün başladıktan sonra köyümüz ve çevre köylerden düğüne katılım sağlanır. Cuma namazından sonra düğün yemeğimiz başlayarak pazar akşama kadar devam eder" dedi.

Asırlık sulu düğün geleneği: Damadın başına gelmeyen kalmadı! 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas düğün gelenek
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