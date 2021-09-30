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Aşk 101 2. sezon çıktı mı? Aşk 101 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

30.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk 101; dizi, belgesel ve filmleri online izleme platformu olan Netflix'te yayınlanıyor. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz gibi oyuncuların yer aldığı Aşk 101 dizisi, yayınlandığı günden beri sosyal medyada bir hayli popüler oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken popüler dizi Aşk 101'in 2. sezonu uzun zamandır bekleniyordu.

Aşk 101 2. sezon çıktı mı? Aşk 101 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Aşk 101 dizisi yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine topladı. Meriç Acemi tarafından kaleme alınan Aşk 101, seyircilerle Netflix platformunda buluşuyor. İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran Aşk 101 dizisinin 2. sezonu aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. İşte merak edilenler...

Aşk 101 2. sezon çıktı mı? Aşk 101 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

İlk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu 30 Eylül 2021 saat 11.00'da Netflix'te yayınlandı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde dışlanmış bir grup genç, onlarla kalması için öğretmenlerini birbirine aşık etmeye çalışır. Çünkü bu gençleri koruyan tek kişi odur. Gençlerin okula devam etmeleri için sevgili öğretmenlerini okulda tutması gerekir. Bu grup, öğretmenlerini basketbol öğretmenine aşık etmeye çalışırken aşkı keşfeder ve sevginin zorla elde edilemeyeceğini anlar.

Aşk 101 2. sezon çıktı mı? Aşk 101 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

  • Kubilay Aka – Kerem

  • Kaan Urgancıoğlu – Kemal

  • Alina Boz – Eda

  • Pınar Deniz – Burcu

  • Mert Yazıcıoğlu – Sinan

  • Selahattin Paşalı – Osman

  • İpek Filiz Yazıcı – Işık

  • Müfit Kayacan – Necdet

  • Bade İşçil - Eda

  • Tuğba Ünsal - Işık
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Netflix
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