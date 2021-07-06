MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aşk 101 2. Sezon için geri sayım başladı! Aşk 101 2. Sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon tarihi belli oldu

Aşk 101 2. Sezon için geri sayım başladı! Aşk 101 2. Sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon tarihi belli oldu

06.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Türk dizisi Aşk 101'in 2. sezon başlangıç tarihi gündem olmaya devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesi olan Aşk 101'in 2. sezonunun çekimleri tamamlandı. İlgiyle izlenen dizinin 2. sezonu 30 Eylül’de tüm dünya ile aynı anda yayına girecek.

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Aşk 101’in 2. sezon başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, sisteme direnirken bir yandan da yetişkin dünyasına adım atmaya hazırlanan bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.

LV1_208_Unit_00186_RT20210705-4550-1nogf4r

İkinci sezonda, Osman ilk kez aşık olur. Işık Sinan'ı hayata döndürmeye çalışırken, Eda ve Kerem ise kendi seçimleri ve ilişkileri arasında sıkışıp kalmıştır.

Bazen tüm dünyayı değiştirmen gerekir. Büyüyüp, tekrar bir araya geldiklerinde, geçmişleri ile hesaplaşmak zorunda kalacaklardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti
Barbaroslar'dan gelen kareler heyecan yarattıBarbaroslar'dan gelen kareler heyecan yarattı
Anahtar Kelimeler:
Netflix Kaan Urgancıoğlu Kubilay Aka Pınar Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

10 km sonra yakalandı! Bakın neden çelik yelek giymiş

10 km sonra yakalandı! Bakın neden çelik yelek giymiş

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Oğlunu savunurken ünlü şarkıcıya küfürler savurdu!

Oğlunu savunurken ünlü şarkıcıya küfürler savurdu!

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.