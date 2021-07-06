Aşk 101 2. Sezon için geri sayım başladı! Aşk 101 2. Sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon tarihi belli oldu

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Aşk 101’in 2. sezon başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, sisteme direnirken bir yandan da yetişkin dünyasına adım atmaya hazırlanan bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.

İkinci sezonda, Osman ilk kez aşık olur. Işık Sinan'ı hayata döndürmeye çalışırken, Eda ve Kerem ise kendi seçimleri ve ilişkileri arasında sıkışıp kalmıştır.

Bazen tüm dünyayı değiştirmen gerekir. Büyüyüp, tekrar bir araya geldiklerinde, geçmişleri ile hesaplaşmak zorunda kalacaklardır.

