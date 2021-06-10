Aşk 101 2. Sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Netflix’de yayınlanan Aşk 101 dizisinin başrollerinde; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Selahattin Paşalı ve Bade İşçil gibi isimler yer alıyor. Başarılı kadrosu ve ilgi çeken konusu ile kısa sürede birçok kişi tarafından izlenen dizinin ikinci sezon tarihi de merak ediliyor. İlk sezonun bitmesinin ardından izleyenler, Aşk 101 2. Sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını arıyor.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine 14 Temmuz 2020 tarihinde başlandı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiye'sinde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.