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Aşk 101 2. Sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 ikinci sezon ne zaman başlayacak?

10.06.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli dijital dizi ve film platformu olan Netflix’de yayınlanmaya başlanan yerli dizi Aşk 101 büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yayınlandığı dönemde uzun süre liste başında kalan Aşk 10 dizisinin hayranları, ikinci sezon finalinin ne zaman geleceğini de merak ediyor. Aşk 101 dizisi, 90’lar dönemindeki lise öğrencilerinin hayatlarını ve aralarındaki ilişkileri konu ediniyor. Peki, Aşk 101 dizisinin 2. Sezonu ne zaman başlıyor?

Aşk 101 2. Sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Netflix’de yayınlanan Aşk 101 dizisinin başrollerinde; Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz, İpek Filiz Yazıcı, Selahattin Paşalı ve Bade İşçil gibi isimler yer alıyor. Başarılı kadrosu ve ilgi çeken konusu ile kısa sürede birçok kişi tarafından izlenen dizinin ikinci sezon tarihi de merak ediliyor. İlk sezonun bitmesinin ardından izleyenler, Aşk 101 2. Sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını arıyor.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine 14 Temmuz 2020 tarihinde başlandı.

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AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiye'sinde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

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AŞK 101 OYUNCULARI

  • Pınar Deniz – Burcu
  • Selahattin Paşalı – Osman
  • Bade İşçil - Eda
  • Müfit Kayacan – Necdet
  • Kaan Urgancıoğlu – Kemal
  • Alina Boz – Eda
  • Kubilay Aka – Kerem
  • Mert Yazıcıoğlu – Sinan
  • İpek Filiz Yazıcı – Işık
  • Tuğba Ünsal - Işık

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Netflix Mert Yazıcıoğlu Pınar Deniz İpek Filiz Yazıcı
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