Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk 101 oyuncuları!

Netflix’teki ilk Türk gençlik dizisi olan Aşk 101 yayımlandı. Tartışmalara ve protestolarla başlayan diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Aşk 101 oyuncuları özellikle ilgi çekiyor. Örneğin Osman karakterini canlandıran Kubilay kimdir araştırılıyor. İşte oyuncunun kariyerinden detaylar...

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesi'nde tamamlamış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. Show Tv'de yayınlanan; kadrosunda Öykü Karayel, Gökhan Alkan, Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Kalp Atışı dizisinde Alp karakterini canlandırmaktadır.

Kilusu 76, boyu da 1.85 metredir.

SELAHATTİN PAŞALI KAÇ YAŞINDADIR?

Başarılı oyuncu 30 yaşındadır.

SELAHATTİN PAŞALI NERELİDİR?

Genç oyuncu Bodrumludur.