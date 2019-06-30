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Aşk Adası'nda olay eksik olmuyor! Şimdi de kalçasında...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yarışmada ilişkiye giren yarışmacılarla gündem olan Aşk Adası'sında olay eksik olmuyor. İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) programının katılımcılarından Maura Higgins, kalçasındaki dudak iziyle gündeme geldi.

Aşk Adası'nda olay eksik olmuyor! Şimdi de kalçasında...

Her geçen gün yeni bir skandala sahne olan geçtiğimiz hafta canlı yayında iki çiftin ilişkiye girmesiyle İngiltere'de çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nda bir yarışmacının kalçasındaki dudak izi olay oldu.

Aşk Adası programına katılan Maura Higgins, kalçasına yaptırdığı dövme ile çok konuşuldu.

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Kalçasına yaptırdığı dudak dövmesinin gerçek dudak izi sanan bazı izleyeciler, "Adada bulunan başka bir yarışmacı Maura'nın kalçasını öptü" diye yorum yaparken bazı kullanıclar ise "Maura'nın kalçası kim öptü" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Adası Aşk Adasında ilişki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ah bu hanımefendilerin çilesi,hep tecavız hep tacız...
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