Mynet Trend

Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! Bu defa kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 25.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

İngiltere televizyonlarında yayınlanan Aşk Adası adlı televizyon şovu yayınlanan son bölümündeki görüntülerle ekran karşısındakileri isyan ettirdi.

Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! Bu defa kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar

Yarışma formatı gereği bazı spor aktiviteleri de gerçekleştirilen programda kadın yarışmacıların Playboy tavşanı gibi giydirilerek kamera karşısına geçirildiği görülürken, programın erkek yarışmacıları ise spor kıyafetleri içinde son derece normal bir görüntü ortaya koydu.

1

Ancak kadın yarışmacıların bu halini gören izleyiciler programı şikayet etmekten geri durmadı ve yapımcıları ‘cinsiyetçi’ olarak nitelendirdi.

2

Televizyon gözlemciliği yapan kuruma Aşk Adası programı üzerinden hemen her bölümde çok sayıda şikayet giderken bu defa ki şikayet başlığı kadın yarışmacılara cinsel birer obje gibi yaklaşılması oldu.

3

Üzerlerindeki tavşan kostümleriyle zorlu etapları geçmeye çalışan kadın yarışmacıların surat ifadeleri, yapımcıların tercihlerinden çok da mutlu olmadıklarını gösteriyordu.

5

Programın izleyicileri de Aşk Adası yarışmasının internet sayfasına izlediklerini çok cinsiyetçi buldukları yönünde eleştirilerini iletti.

9

8

7

6

Canlı yayında ilişkiye girmişlerdi! Yeni gelişme...Canlı yayında ilişkiye girmişlerdi! Yeni gelişme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Aşk Adası

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bihter Ziyagil'in 9. ölüm yıl dönümü sosyal medyaya damga vurdu!

Bihter sosyal medyayı salladı!

Canlı yayında ilişkiye girmişlerdi! Yeni gelişme...

Canlı yayında ilişkiye girmişlerdi! Yeni gelişme...

Survivor'da ilk finalist belli oldu! Survivor 2019 sembol ödülünü kim kazandı?

Survivor'da finale kalan ilk isim belli oldu!

Behzat Ç. setinden yeni kareler yayınlandı! Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var?

Behzat Ç. setinden görülmemiş kareler!

Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz'e veda paylaşımı

Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'e böyle veda etti

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor sembol oyunu finalistleri kimler oldu?

Survivor'da kritik oyunu kazanan isim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.