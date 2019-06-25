Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! Bu defa kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar

Yarışma formatı gereği bazı spor aktiviteleri de gerçekleştirilen programda kadın yarışmacıların Playboy tavşanı gibi giydirilerek kamera karşısına geçirildiği görülürken, programın erkek yarışmacıları ise spor kıyafetleri içinde son derece normal bir görüntü ortaya koydu.

Ancak kadın yarışmacıların bu halini gören izleyiciler programı şikayet etmekten geri durmadı ve yapımcıları ‘cinsiyetçi’ olarak nitelendirdi.

Televizyon gözlemciliği yapan kuruma Aşk Adası programı üzerinden hemen her bölümde çok sayıda şikayet giderken bu defa ki şikayet başlığı kadın yarışmacılara cinsel birer obje gibi yaklaşılması oldu.

Üzerlerindeki tavşan kostümleriyle zorlu etapları geçmeye çalışan kadın yarışmacıların surat ifadeleri, yapımcıların tercihlerinden çok da mutlu olmadıklarını gösteriyordu.

Programın izleyicileri de Aşk Adası yarışmasının internet sayfasına izlediklerini çok cinsiyetçi buldukları yönünde eleştirilerini iletti.