Aşk engel tanımıyor! 2032 yılına kadar serbest bırakılmayacak olan adamla nişanlanan kadının ilginç aşk hikayesi

Hollanda’da Heerlen’de yaşayan 28 yaşındaki Kelly Jacobs, işiyle alakalı olarak mahkumların yaşantılarını inceliyordu. Bir gün araştırmaları sırasında James Dantel ile tanıştı. Mektup arkadaşlıkları bir anda gelişti ve aşka dönüştü.

32 yaşındaki Wyatt, görüntülü arama yoluyla evlenme teklifi etti. 2032 yılına kadar hapishanede kalmak zorunda olan Wyatt evlilik teklifiyle ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Çift ekim ayında hapishanede yapılacak bir törenle evlenmeyi planlıyor. Evlilik teklifi sırasında duygulandığını ifade eden Kelly, “Hapishane yapımı bir yüzükle evlenme teklifi etti. Ama sonrasında dışarıda olan bir arkadaşından benim için kuyumcuya yüzük ısmarlamasını söyledi” dedi.



