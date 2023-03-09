Aşk eş anlamlısı nedir? Aşkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aşk sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Aşk sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “ˁşḳ” kökünden gelen “ˁişḳ” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre aşk kelimesinin tek bir manası bulunmaktadır. Aşk kelimesinin manası şu şekildedir:

(İsim) Aşırı sevgi hissi veya bağlılık duygusu

Aşk sözcüğünün içerisinde geçtiği “karşılıksız aşk", "ilanı aşk", "yasak aşk", "yıldırım aşkı” gibi birleşik kelimeler ve “aşka gelmek", "aşka düşmek", "aşk yapmak", "aşk olmayınca meşk olmaz", "aşk olsun” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Aşk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmakta ve aynı anlama gelmektedir. Anlamdaş sözcüklerin yazım stilleri farklı olmasına rağmen manaları aynıdır. Bu yüzden cümle içerisinde aşk kelimesi yerine kullanılan sözcükler de cümlenin manasını değiştirmemektedir. Aşk eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu bağlamda aşk kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Sevi

Sevda

Amor

Yukarıda yer alan kelimeler, aşk sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Yazılı ve sözlü iletişimlerde aşk kelimesi kadar sevda, sevi ve amor sözcükleri de kullanılmaktadır. Ayrıca zaman zaman aşk kelimesi yerine sevgi, bağlılık ve tutkunluk sözcüklerinin de kullanıldığını görmekteyiz ancak bu kelimeler aşkın eş anlamlısı değildir.

Aşkın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aşk kelimesi dilimizde çok yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük kadar anlamdaş karşılıkları da çok sık kullanılır. Aşkın eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: