Öğrenci eş anlamlısı nedir? Öğrencinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öğrenci kelimesi Türkiye Türkçesi öğren- fiilinden gelir. Yeni Türkçede +çI ekiyle türetilmiştir. Ayrıca Türkiye Türkçesi fiile eklenen +IçI ekinin kırpılması keyfi olarak bulunur. Öğrencinin eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıkları da vardır. Türk Dil Kurumuna göre öğrenci sözcüğünün anlam karşılıkları aşağıdadır:

Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt.

Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse:

Özel ders alan kimse.

Öğrenci kelimesinin cümle içerisinde kullanıldığı örnekler aşağıda verilmiştir:

Öğrenciler, toplu olarak kitap fuarına doğru yola çıktılar.

Zeki öğrenci tüm sınavlarını pek iyi alarak geçmişti.

Durumu kötü olan öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.

Öğrenciler, zor ve başaramadıkları derslerin sınavlarından korkuyordu.

Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Öğrencinin eş anlamlısı bulunur. Günümüzde oldukça kullanım gören ve halk arasında da ismini sıklıkla geçiren öğrenci kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

Okullu

Talebe

Öğrencinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğrenci eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: