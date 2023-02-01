Öfke eş anlamlısı nedir? Öfkenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öfke kelimesi Eski Türkçeden bugüne yenilenerek gelmiştir. Eski Türkçe öpke olarak yer alan ve “akciğer, hışım, kızgınlık” anlamına gelen sözcükten evrilmiştir. Ayrıca kelime, Eski Türkçe öp- “öpmek, -yutmak, ani nefes almak” fiillerinden +gA ekini kullanarak türetilmiştir. Öfkelendirmek, öfkelenmek ve öfkeli sözcükleriyle benzer özellik taşır. Öfke kelimesinin tarihi incelendiğinde ilk olarak 900 yılından önce Irk Bitig eserinde kendisini göstermiştir. Öfkenin eş anlamlısı bulunduğu gibi birçok anlama da karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre öfkenin karşılık bulduğu anlamlar aşağıda verilmiştir:

Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap.

Öfke kelimesini içeren cümleler aşağıdadır:

Küçük kız, annesine öfkelenip ağlamaya başladı.

Bu hissettiğin ve tarif edemediğin duyguya öfke deniyor.

Genç adam, öfkesine yenik düşerek karşısındakine kötü sözler sarf etmişti.

Senin yapmış olduğun öfke dolu davranışlardan sadece sen sorumlusun.

Bana neden bu kadar öfkelendiğini bir türlü anlayamadım.

Öfke kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçeden bugüne uzun yıllardır günlük hayatta kullanılan öfke kelimesinin eş anlamı karşılıkları da bulunur. Öfke eş anlamlısı listesi aşağıda verilmiştir:

Hışım

Hiddet

Gazap

Öfkenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öfkenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cğmleler: