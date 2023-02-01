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Öfke eş anlamlısı nedir? Öfkenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.01.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öfke kelimesi günlük hayatta sıkça gördüğümüz kelimelerden biridir. Günlük hayatta sıklıkla kullanıldığını bilsek de çeşitli deyim ve atasözlerinde de ayrıca kullanım görmüştür. Bu şekilde de kulaktan kulağa yayılarak bilinmeye devam etmiştir. Özellikle günlük hayatımızda yer edinen öfke kelimesinin Eski Türkçeden bugüne ulaştığı bilinir. Peki, öfke kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öfke eş anlamlısı nedir? Öfkenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öfke kelimesi Eski Türkçeden bugüne yenilenerek gelmiştir. Eski Türkçe öpke olarak yer alan ve “akciğer, hışım, kızgınlık” anlamına gelen sözcükten evrilmiştir. Ayrıca kelime, Eski Türkçe öp- “öpmek, -yutmak, ani nefes almak” fiillerinden +gA ekini kullanarak türetilmiştir. Öfkelendirmek, öfkelenmek ve öfkeli sözcükleriyle benzer özellik taşır. Öfke kelimesinin tarihi incelendiğinde ilk olarak 900 yılından önce Irk Bitig eserinde kendisini göstermiştir. Öfkenin eş anlamlısı bulunduğu gibi birçok anlama da karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre öfkenin karşılık bulduğu anlamlar aşağıda verilmiştir:

  • Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap.

Öfke kelimesini içeren cümleler aşağıdadır:

  • Küçük kız, annesine öfkelenip ağlamaya başladı.
  • Bu hissettiğin ve tarif edemediğin duyguya öfke deniyor.
  • Genç adam, öfkesine yenik düşerek karşısındakine kötü sözler sarf etmişti.
  • Senin yapmış olduğun öfke dolu davranışlardan sadece sen sorumlusun.
  • Bana neden bu kadar öfkelendiğini bir türlü anlayamadım.
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Öfke kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçeden bugüne uzun yıllardır günlük hayatta kullanılan öfke kelimesinin eş anlamı karşılıkları da bulunur. Öfke eş anlamlısı listesi aşağıda verilmiştir:

  • Hışım
  • Hiddet
  • Gazap
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Öfkenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öfkenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cğmleler:

  • Hışım hâliyle o an ne yaptığını kestirmeden hareket ediyordu.
  • Bir hışımla odadan çıkıp annesinin yanına koştu.
  • Bu hiddetli hareketler karşısında donup kalmıştım.
  • Annem gazap hâliyle evde bir oraya bir buraya geziniyordu.
  • Nasıl bir hışımla odama daldığının farkında mısın?
  • Bu kadar hiddetliyken yanına gelmemin doğru olmadığının farkındayım.
  • Annem hiddet sebebiyle hepimize kızıp bağırıyordu.
  • Küçük köpeğin oyuncağı kaybolunca bir hışımla dışarı koşmaya başladı.
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